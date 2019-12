OM : Eyraud est radin, l'échec Ghoulam se profile ?

Lundi soir, la presse italienne s’enflammait autour d’une arrivée de Faouzi Ghoulam à l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt en provenance de Naples.

Pour le média transalpin la Républicca, tout était bouclé entre les différentes parties pour la venue de l’international algérien en Provence cet hiver. En réalité, il semblerait que l’opération soit bien moins proche de se conclure. Twittos très bien informé sur le mercato olympien depuis quelques mois, @benben_onlyOM a lâché ces dernières informations sur le sujet. Et selon lui, si des négociations existent bien entre Naples et l’OM au sujet de Ghoulam. Mais Jacques-Henri Eyraud aurait signifié au club italien ainsi qu’à Jorge Mendes, l’agent de l’ancien Stéphanois, qu’il ne souhaitait pas prendre en charge le salaire du joueur.

Ghoulam à l'OM... pour 0 euro ?

« Infos Ghoulam : Contact avec Jorge Mendes établi par Eyraud cet été, comme je vous l’avais déjà expliqué. Ça vient de là ! C’est l’agent qui a recontacté l’OM en novembre, et des discussions sont en cours sur la prise en charge du salaire. Mais l’OM ne souhaite pas y participer ! » est-il expliqué. Autrement dit, l’Olympique de Marseille est d’accord pour relancer un joueur en délicatesse depuis sa rupture des ligaments croisés en 2017, à condition de ne pas participer à la prise en charge de son salaire. Des conditions assez peu avantageuses pour le président Aurelio De Laurentiis, pas vraiment du genre à se faire rouler dans la farine en affaire habituellement.

Coucou ma #TeamOM

infos Goulham enfin: ctact avec J. Mendes établi par JHE cet été comme je vs l’avais déjà expliqué. Ça vient de là! C l’agent qui a contacté l’OM en nov, et des discussions st en cours sur prise en charge du salaire. L’OM ne souhaite pas y participer! #TeamOM