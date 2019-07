OM : Eyraud doit tripler son offre pour boucler ce dossier !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Avec les départs de Lucas Ocampos et de Clinton Njie, l’Olympique de Marseille pourrait être tenté de recruter des joueurs offensifs sur les côtés. Mais pour l’heure, ce secteur de jeu ne constitue pas la priorité d’André Villas-Boas, lequel peut tout de même compter sur Dimitri Payet, Florian Thauvin, Nemanja Radonjic et Bouna Sarr. Durant la préparation, un jeune a par ailleurs prouvé à « AVB » qu’il pouvait être une solution viable dans la rotation : la pépite Isaac Lihadji, 17 ans, courtisé par Barcelone, Everton et Manchester United. Problème, l’attaquant marseillais n’a pas encore signé son premier contrat professionnel.

Et pour La Provence, qui fait le point sur ce dossier important du mercato marseillais, Andoni Zubizarreta va devoir revoir à la hausse sa première proposition s’il veut rafler la mise, alors que le contrat expirant de Lihadji expire en juin 2020. « Alors qu'un premier rendez-vous a eu lieu mi-juillet entre les dirigeants olympiens et son entourage, les positions des différentes parties semblent encore assez éloignées. Aucun chiffre n'a circulé sur la proposition faite par l'OM, mais selon nos informations, celle-ci devra être revue à la hausse. Du simple au triple, en somme. "Ce n'est pas pour l'argent, c'est simplement pour s'assurer qu'on le fera jouer", confie-t-on en privé. Les négociations n'en sont qu'à leurs prémices » indique le média, qui espère comme chaque supporter de l’OM que le duo Zubizarreta-Eyraud parviendra à boucler rapidement ce dossier.