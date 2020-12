OM : Eyraud détesté à Marseille, Boudjellal prend son pied

Dans : OM.

Associé au projet de rachat de Mohamed Ajroudi, Mourad Boudjellal ne désespère pas de devenir un jour le président de l’OM.

Dans une interview accordée mardi à RMC, l’ancien patron du Rugby Club Toulon a clairement fait savoir qu’il était toujours intéressé par le poste, actuellement occupé par Jacques-Henri Eyraud. Toujours très bavard, la « Grande Gueule » de la radio a également fait savoir qu’il rêvait d’attirer un certain Zinedine Zidane la cité phocéenne. « Si demain j’étais président de l’OM, il y a un mec, je dormirais devant chez lui jusqu’à ce qu’il en ait marre, c’est Zidane. Soit il me met des coups de pied, il me dégage, soit à force de me voir il va dire oui » indiquait notamment Mourad Boudjellal.

Ce mercredi, Mourad Boudjellal a mis une deuxième lame, cette fois-ci dans la presse écrite. Dans les colonnes de Nice-Matin, l’homme d’affaires de 60 ans a mis un gros tacle, sans le citer, à Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier, présent au Vélodrome ces derniers jours face à Nantes puis l’Olympiakos, appréciera. « Être vice-champion de France, jouer la Champions League et être détesté, c’est quand même balèze ! » a notamment indiqué Mourad Boujdellal, qui avait déjà très durement tapé sur Jacques-Henri Eyraud plus tôt dans l’année. Le 29 juin dernier, l’ex-président de Toulon lançait notamment cet énorme pic à l’encontre du président de l’OM. « Sans manquer de respect au président Eyraud, si mes investisseurs devaient racheter l’OM, le chèque ne sera pas à l’ordre d’Eyraud, Est-ce que la déclaration de Monsieur Eyraud samedi était signée par Monsieur McCourt ? ». Aucun doute, les deux hommes ne partiront pas ensemble en vacances cet hiver. Et la petite guerre risque de continuer, tant que Frank McCourt s’obstine à ne pas vendre.