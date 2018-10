OM : Eyraud défonce l’arbitrage « incompréhensible » d’OM-PSG !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Le match de dimanche soir au Stade Vélodrome entre l’OM et le PSG laisse visiblement de gros regrets du côté phocéen. En effet après Rudi Garcia, c’est Jacques-Henri Eyraud qui s’est offusqué de l’arbitrage de Benoît Bastien, lequel a sifflé une faute inexistante de Kevin Strootman sur Marquinhos, avant que Kostas Mitroglou ne marque le but de l’égalisation, qui ne sera donc pas accordé. Et le président marseillais s’est agacé comme rarement de l’arbitrage depuis son arrivée au club en octobre 2016, critiquant notamment la non-utilisation de la VAR.

« Je suis allé voir M.Bastien. Je trouve que c’est très sain d’être en mesure d’aller discuter avec les arbitres. Il m’a expliqué que pour lui, il y avait une obstruction. Je n’ai pas dû faire suffisamment d’études pour comprendre la définition de l’obstruction dans le football. On a vu ces images… L’obstruction, je ne l’ai pas vue. Elle est curieuse. Evidemment, je ne suis absolument pas d’accord avec cette décision de l’arbitre. Elle est incompréhensible, comme l’est le non-recours à la VAR » a-t-il regretté avant de féliciter ses joueurs. « Il y a effectivement de la déception, comme à chaque défaite. Moi, je voulais dire à quel point j’étais fier de mes joueurs. Je les ai trouvés, notamment sur la première mi-temps, exceptionnels de solidarité, de détermination. Ils ont montré toutes les qualités qu’on attend d’un joueur de l’OM ». Malheureusement pour Marseille, cette détermination rapporte zéro point. Un coup d’arrêt après les deux victoires face à Caen, puis Nice…