OM : Eyraud critique les joueurs, Manu Petit est choqué

La défaite face à Nîmes est celle de trop pour les supporters de l’OM, totalement révoltés par l’attitude des joueurs d’André Villas-Boas.

Face aux Crocos, de nombreux joueurs ont livré une prestation indigne du club phocéen, de Florian Thauvin à Dimitri Payet en passant par Dario Benedetto. Le lendemain, Jacques-Henri Eyraud a pris la parole face au joueur afin de taper du poing sur la table. Le président de l’Olympique de Marseille a notamment fait savoir aux joueurs en fin de contrat dans six mois que la porte était grande ouverte s’ils n’étaient plus totalement investis ou encore aux joueurs ne parlant pas Français qu’il était grand temps d’apprendre la langue de Molière, également sous peine d’être vendus cet été.

Un coup de gueule qui fait énormément réagir, à commencer par Emmanuel Petit. Et pour le champion du monde 1998, Jacques-Henri Eyraud n’est tout simplement pas crédible au vu du nombre de boulettes qu’il a lui-même accumulées depuis de longs mois. « Il se moque de qui quand il parle comme ça ? Depuis qu’il est arrivé à l’OM, c’est le foutoir. Les responsabilités sont plus sur sa direction même si je sais qu’à l’heure actuelle, les responsabilités sont partagés sur le terrain. Mais les casseroles qu’il traine, je ne les compte plus. Si le public avait été dans le stade, je pense que c’est lui qui n’en serait pas sorti. Qui signe des contrats hors-normes sur des joueurs has been ou des prolongations de contrat sur des joueurs plus investis ? Qui fait des déclarations sur ses propres salariés ? Si quelqu’un n’est pas digne de porter le maillot de l’OM c’est JHE… Ça me révolte d’entendre des choses comme ça. C’est une façon de se défausser » a lâché le consultant de RMC, choqué par Jacques-Henri Eyraud, dans des propos rapportés par FootRadio.com.