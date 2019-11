OM : Eyraud commet une faute XXL avec ses supporters

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a envoyé une facture de 6.000 euros à une association de supporters pour régler le nettoyage d'une partie du Vélodrome. La Vieille Garde VU84 crie au scandale.

Si sportivement l’Olympique de Marseille a bien réagi samedi contre Lille, cela grondait dans les coursives du Vélodrome. Objet de la fureur d’une partie des supporters phocéens, une facture très officielle reçue de l’OM par l’association de la Vieille Garde CU84 d’un montant très précis de 6.279,12 euros qui correspond au « nettoyage des dégradations Virage Sud ». Selon les responsables de ce groupe de supporters, il s’agit des installations du tifo réalisé lors de la réception de l’AS Saint-Etienne pour les 35 ans du groupe marseillais.

Et dans un communiqué, le CU84 a fait part de son vif mécontentement. « Voilà comment les dirigeants de l’OM remercient leurs propres supporters qui ont passé 3 mois à préparer des animations pour fêter un anniversaire et faire vivre un stade qui ressemble de plus en plus à Disneyland (…) JHE revient à ses premiers amours et décide de sanctionner ceux qui osent encore critiquer sa gestion calamiteuse du club. Plus que jamais direction démission », réclame le groupe de supporters dans un tract distribué au Vélodrome. Reste à savoir comment cette association va pouvoir régler une facture aussi colossale à l'Olympique de Marseille qui ne veut plus laisser passer la moindre chose.