OM : Eyraud a tenté une offre effarante pour Balotelli !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Si depuis quelques heures, le nom de Zaza revient avec insistance à l’OM, c’est initialement Mario Balotelli qui était la priorité du club phocéen.

Pourtant selon L’Equipe, Jacques-Henri Eyraud n’a pas vraiment mis les chances de son côté dans ce dossier. Le quotidien national révèle en effet les deux propositions transmises par l’OM à Nice. Et il y a de quoi sourire… La première offre du club phocéen était un transfert de Balotelli sans indemnité de transfert, en échange du prêt avec option d’achat à 5ME de Rémy Cabella. Une proposition évidemment refusée par le Gym.

La seconde était similaire, mais l’OM rajoutait 2,5ME dans la balance. Et assez logiquement, Jacques-Henri Eyraud a essuyé un second refus consécutif. Des offres qui jettent un véritable doute sur les véritables intentions du récent finaliste de l’Europa League dans le dossier « Super Mario », et qui peuvent laisser penser que ce dossier n’aboutira jamais. Néanmoins restons prudents, avec la fin du mercato en Italie dans deux jours, tout est encore possible. D’autant qu’on imagine pas franchement le buteur de 27 ans poursuivre sa carrière à Nice après avoir séché l’entraînement pendant 2 semaines en début de préparation…