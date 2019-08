OM : Eyraud a échoué, le boss McCourt gère le mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce mercato estival, la situation de l’Olympique de Marseille interpelle forcément. Trois ans après son rachat, le club phocéen n’est plus en mesure d’investir sur le marché des transferts. La faute à qui et à quoi ? Pour Manu Lonjon, il est évident que c’est la gestion catastrophique de Jacques-Henri Eyraud que l’OM paie actuellement. Par ailleurs, le journaliste de Yahoo Sport a indiqué durant son live mercato que désormais, c’était Frank McCourt et son clan américain qui étaient aux commandes, en se tenant notamment informés de chaque offre arrivant sur le bureau des dirigeants. Car chez le boss de l’OM, la défiance est de rigueur à l'égard du président Jacques-Henri Eyraud…

« Marseille n’a pas d’argent, et c’est une honte absolue par rapport à la gestion de l’OM. Je lisais beaucoup de message par rapport à McCourt. Mais lui les 200 ME, il les a mis. C’est juste l’utilisation qui est absolument catastrophique. Parfois, on dit « même moi, j’aurais fait mieux ». Mais là c’est la réalité, vous auriez tous fait mieux ! McCourt va-t-il se désengager ? Je ne sais pas. Mais désormais, le clan McCourt demande à être informé sur toutes les offres. Il y a maintenant une défiance envers Jacques-Henri Eyraud. Mais cela ne surprendra personne puisque la gestion de Jacques-Henri Eyraud est catastrophique. Il n’y a pas d’autres mots possibles » a indiqué le journaliste de Yahoo, qui n’y va pas avec le dos de la cuillère pour égratigner le président olympien…