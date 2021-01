OM : Adieu Marseille, Boudjellal débarque à Hyères avec Anelka

Dans : OM.

Un temps intéressé par le rachat de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal devrait finalement débarquer à Hyères, club de National 2.

L'été dernier, le feuilleton entre Mourad Boudjellal et l'OM avait animé la presse. Alors que l'homme d'affaires était déterminé à racheter le club phocéen, il s'était heurté à la fermeté de Frank McCourt. Entre déclaration choc et provocation, le sulfureux propriétaire du Rugby club toulonnais avait défrayé la chronique. Une situation qui lui avait valu les critiques de Jacques-Henri Eyraud. Quelques mois plus tard, l'homme de 60 ans serait sur le point de réellement mettre le pied dans le monde du football. Dans le Sud de la France, mais dans un club d'un standing bien différent de celui de l'Olympique de Marseille.

Selon les informations de VarMatin, Mourad Boudjellal va devenir le patron du Football Club de Hyères, club de National 2. Et pour marquer le coup, il n'arriverait pas seul, puisque son directeur sportif ne serait d'autre que Nicolas Anelka ! Après un passage éclair à Lille en 2018 au poste d'entraîneur des jeunes, l'ancien joueur du PSG reviendrait donc en France. Déjà, lorsqu'il était encore footballeur professionnel, l'ancien international français avait entraîné en tant qu'adjoint à Shangai en 2012. Il avait par la suite connu une expérience d'entraîneur-joueur à Mumbai City en Inde en 2015. Si elle n'est pas encore officielle, cette double arrivée mettrait un énorme coup de projecteur sur le club de Hyères. Actuellement 7e du Groupe C de National 2 à 4 points du leader, le club varois visait la montée cette saison, même si l'arrêt des compétitions en octobre dernier ne présage forcément rien de bon pour la future formation de Nicolas Anelka, car à ce stade de la saison, on ne sait même pas si ce championnat reprendra.