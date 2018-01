OM : Mitroglou va rentrer… et repart se faire soigner

Dans : OM, Ligue 1.

En grande difficulté pour trouver la faille face à Strasbourg ce mardi, l’Olympique de Marseille n’a pas pu compter sur Valère Germain, qui n’a pas su trouver la faille et a même manqué un pénalty. On s’attendait donc à voir Kostas Mitroglou faire son entrée, et le Grec était parti s’échauffer en conséquence. Mais double coup du sort au moment où l’ancien joueur du Benfica se préparait à entrer sur le terrain. Tout d’abord, Clinton Njié a ouvert le score, ce qui a forcément rendu moins vitale son arrivée sur le terrain.

Et ensuite, le remplaçant olympien s’est rassis sur le banc de touche. L’homme de terrain de Canal+ pensait tout d’abord qu’il s’agissait d’une décision prise en raison de l’ouverture du score de l’OM, mais les médecins se sont affairés sur la cuisse du Grec, qui semblait souffrir et s’est vu poser une poche de glace confirmant visiblement un problème musculaire. C’est à se demander dans que état Mitroglou serait entré sur le terrain ce mardi face à Strasbourg si l’OM en avait eu vraiment besoin.