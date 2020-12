OM : Boudjellal roi de l’imposture, Eyraud règle ses comptes

Dans : OM.

Cet été, Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal ont fait énormément de bruit en évoquant un projet de rachat de l’Olympique de Marseille.

A plusieurs reprises, les deux collaborateurs ont annoncé que des négociations avaient débuté avec l’entourage de Frank McCourt, ce que Jacques-Henri Eyraud et l’homme d’affaires américain ont nié en bloc. Pire, le propriétaire de l’Olympique de Marseille a assigné Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi en justice pour tentative de déstabilisation. Par la suite, l’ancien président du RC Toulon s’est payé Jacques-Henri Eyraud à plusieurs reprises dans la presse, l’accusant notamment d'effectuer tout ce qui est en son pouvoir afin de faire capoter une éventuelle vente du club.

Au micro d’Europe 1 en ce début de semaine, le président de l’Olympique de Marseille a contre-attaqué, utilisant le terme d’imposture afin de qualifier le projet de Mohamed Ajroudi, soutenu par Mourad Boudjellal. « Tout journaliste sérieux a compris qu'on était dans la supercherie et l'imposture. On nous a expliqué qu'on était en discussions alors qu'il n'y a jamais rien eu. Donc c'est de la déstabilisation et ça va se régler devant les tribunaux. Je vous ai parlé du top 10 européen, ça va prendre du temps, Frank McCourt est là pour le long terme » a rappelé Jacques-Henri Eyraud, lequel ne cesse de rappeler à longueur d’interview que l’intention du natif de Boston n’est absolument pas de vendre le club. Des propos qui laissent souvent songeur, mais force est de constater qu’ils se vérifient. Cet été encore, Frank McCourt ne s’est absolument pas comporté comme un businessman ayant l’intention de vendre son club, peu de départ ayant notamment été enregistré lors du mercato estival. Que cela plaise ou non, l’Américain semble bel et bien s’installer sur le long terme à Marseille…