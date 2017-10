OM : Evra nem pas la Chine et refuse de quitter l'OM pour ça

Dans : OM, Mercato, Foot Mondial.

Patrice Evra le sait mieux que quiconque, son avenir à l'Olympique de Marseille sera essentiellement dans les tribunes du Vélodrome ou sur le banc de touche. Désormais dans la dernière année de son contrat avec l'OM, le défenseur de 36 ans va devoir changer de club que ce soit en fin de saison ou même lors du mercato d'hiver. Les dirigeants phocéens n'empêcheront pas Patrice Evra de partir, son salaire n'étant pas le plus faible de l'effectif.

Mais si Tonton Pat étudiera toutes les offres, France Football affirme que ce dernier a déjà prévenu qu'il était inutile d'envisager un départ en Chine, où l'on s'intéresse pourtant à son profil. Le défenseur de l'Olympique de Marseille estime avoir encore des choses à faire en Europe, et si possible avec un club ambitieux, même si forcément le top niveau n'est plus envisageable. L'hebdomadaire footballistique affirme que le championnat d'Espagne pourrait être un challenge tentant pour Patrice Evra, surtout si le FC Séville et Valence reviennent à la charge comme lors du dernier mercato.