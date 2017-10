OM : Evra grand seigneur avec Amavi et l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé l'été dernier à l'Olympique de Marseille pour seconder Patrice Evra, Jordan Amavi est déjà un titulaire sous les ordres de Rudi Garcia. Ce qui ne l'empêche pas de valoriser son concurrent.

Suite à un bon début de saison sous le maillot du club phocéen, avec qui il est titulaire depuis le début du mois de septembre, Jordan Amavi a franchi un véritable cap dans sa carrière. Profitant des absences de Mendy et de Kurzawa, le latéral gauche a effectivement été appelé en équipe de France par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus début octobre. Une belle récompense pour le joueur de 23 ans, qui montre qu'il a le niveau international après deux saisons difficiles à Aston Villa. Au grand dam de Patrice Evra, son concurrent défensif à l'OM ? Pas du tout, bien au contraire, puisque l'ancien de la Juventus est dans une saine concurrence avec Amavi, sachant qu'il lui donne de précieux conseils sur leur poste.

« Il était capitaine à Manchester United, il a joué en équipe de France. Il a été un des meilleurs latéraux gauches du monde, ce n'est pas n'importe qui. Il me donne des conseils, il en donne à tout le monde, d'ailleurs. Il ne peut que me faire progresser. Il me donne parfois son avis sur mon placement, les adversaires... Contre Nice, par exemple, il m'avait expliqué deux ou trois trucs sur Saint-Maximin. Et pourtant, il m'a bien cassé les c... ! Sinon, Pat m'a dit aussi cette saison à propos du préparateur physique, Paolo Rongoni : "Écoute-le bien, lui, c'est un bon. Si tu veux travailler, il va t'emmener au plus haut niveau". Il n'est absolument pas négatif. Même quand il ne joue pas, il est à 100 %. Il est important dans le groupe, c'est un leader. Quand j'ai un doute, je peux lui en parler ou en parler au coach. Et si lui a quelque chose à me dire, il le fait. L'équipe de France ? Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il était fier de moi », a lancé, dans L'Equipe, Amavi, qui avoue donc qu'Evra garde un rôle prépondérant dans le vestiaire de l'OM même s'il est désormais remplaçant.