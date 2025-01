OM ‍: Everton se moque de Maupay

Après la défaite d’Everton contre Nottingham Forest (0-2) dimanche dernier, Neal Maupay avait chambré les Toffees sur le réseau social X. Pas de quoi vexer le manager anglais Sean Dyche qui préfère s’amuser du commentaire de l’attaquant prêté à l’Olympique de Marseille.

Connu pour son côté chambreur, Neal Maupay a récidivé le week-end dernier. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a appris la défaite à domicile d’Everton contre Nottingham Forest dimanche, pour le compte de la 19e journée de Premier League. L’occasion pour lui de s’attaquer aux Toffees qui l’ont prêté cette saison avec obligation d’achat. « Quand je passe une mauvaise journée, je regarde juste le résultat d'Everton et je souris », s’est amusé le Français sur le réseau social X.

Très vite, son commentaire a beaucoup fait réagir en Angleterre. Les supporters d’Everton et les médias n’ont pas apprécié le comportement de Neal Maupay envers le club à qu’il est toujours lié sur le plan contractuel. Le club anglais, lui, a refusé de répondre à l’ancien joueur de l’OGC Nice. L’unique réaction des Toffees vient du manager Sean Dyche, forcément confronté à la polémique lors de son passage devant les journalistes locaux. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach d’Everton se fiche royalement de l’opinion de Neal Maupay.

