OM : Et si Villas-Boas quittait Marseille ? L'idée folle de Bertrand Latour

Arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas pense-t-il déjà à partir en fin de saison ?

Porté au pinacle par les supporters de l'OM, André Villas-Boas n'est pas sorti indemne de la déroute de son équipe dimanche au Parc des Princes face au PSG. Certains estiment que ses propos avant et après le duel face à Paris étaient totalement à côté de la plaque. Pour Bertrand Latour, si André Villas-Boas fait bien le boulot, il entame une période plus complexe, au point que le journaliste suggère la possibilité d’un choix déjà fait par l’entraîneur portugais concernant son avenir marseillais la fin de cette saison 2019-2020.

« La séquence qui a commencé contre le PSG et qui va se terminer dans trois matchs est extrêmement importante André Villas-Boas. Il est très clairement sous pression et d’ailleurs il le dit lui-même, si l’OM ne fait pas des résultats contre les adversaires directs que sont Lille et Lyon, ce sera compliqué. Et je trouve que cette pression est accentuée par ses déclarations d’avant et après match contre le Paris Saint-Germain (…) Sur le début de saison, il n’y avait pas beaucoup de reproches à lui faire. Depuis qu’il est à Marseille, sa communication m’étonne et j’en viens à me demander s’il n’a pas déjà décidé, que ça se passe bien ou mal, qu’il ne sera plus coach de l’OM la saison prochaine. Il est tellement brut et cash que je me le demande franchement », a confié, sur la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour.