OM : Et si Marseille avait l'embarras du choix au mercato ?

Le mercato a officiellement ouvert ses portes il y a un mois mais du côté de l’Olympique de Marseille, c’est le calme plat. Et pour cause, un seul transfert a été officialisé : le départ de Lucas Ocampos, la semaine dernière, pour le FC Séville en échange de 15 ME. A n’en pas douter, cela devrait s’accélérer dans les prochaines semaines, l’OM étant dans l’obligation de recruter, notamment en attaque. Que les supporters se rassurent, en interne, plusieurs dossiers sont bien avancés voire même ficelés selon Mathieu Grégoire.

« Il faut voir comment l’OM va mettre son argent. Ils ont plein de deals « ficelés » et après ils décident de l’endroit où ils vont allouer leurs moyens. Ils ont toujours fait comme ça finalement dans les mercatos. Et déjà qu’ils étaient parfois un peu longuets, à se prendre un peu la tête… On se rappelle avec Garcia mais alors là où ils vont le mettre ? Suite à la vente d’Ocampos, s’ils peuvent réinjecter dix millions, est-ce qu’ils mettent ces dix millions sur le remplaçant d’Ocampos ou dix millions sur un neuf type Benedetto ? Ça, c’est un sujet qu’ils ont aujourd’hui » a indiqué le journaliste de L’Equipe sur le plateau de FC-Marseille. Reste maintenant à voir quels seront les choix du duo Eyraud-Zubizarreta dans les prochains jours.