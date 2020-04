OM : Michel Hidalgo inhumé vêtu d'un survêtement de l'OM

Dans : OM.

C'est ce mardi que Michel Hidalgo sera inhumé, une cérémonie qui sera réduite à sa plus simple expression à cause de l'épidémie de coronavirus. La famille de l'ancien coach des Bleus et de l'OM fait passer un message.

Décédé jeudi dernier à l’âge de 87 ans, Michel Hidalgo ne sera pas accompagné de ses nombreux amis pour ses obsèques qui auront lieu ce mardi, le confinement imposé en France ne permettant pas une importante cérémonie. Mais ce lundi, Monique Hidalgo, l’épouse de l’ancien sélectionneur de l’équipe de France et de l’Olympique de Marseille, a adressé un message aux supporters de l’OM, lesquels ont installé une banderole « Merci Hidalgo » devant le Vélodrome. Et Monique Hidalgo et la famille de Michel Hidalgo de confier l’amour que ce dernier avait pour la cité phocéenne et l’Olympique de Marseille.

« Je suis très touchée et nous espérons que vous serez présents après le confinement pour, avec tous les anciens internationaux de Michel Hidalgo, participer à l’hommage de Michel (…) Sachez qu’il est habillé pour son grand départ du survêtement de l’OM. Encore merci pour l’affection que vous portez à Michel, il la mérite car il a aimé passionnément l’OM et la ville de Marseille jusqu’à ne l’avoir jamais quitté », a confié la famille de Michel Hidalgo. L’Olympique de Marseille et la FFF ont prévu de rendre des hommages à Michel Hidalgo lorsque la situation sanitaire sera redevenue normale en France.