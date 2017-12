OM : Et si l'OM arrivait à refourguer Mitroglou au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Recruté le 31 août dans la précipitation, Kostas Mitroglou va-t-il poursuivre la saison à l’Olympique de Marseille après six mois globalement décevants ?

Dans les colonnes de La Provence la semaine dernière, Andoni Zubizarreta avouait clairement que l’international grec n’était pas la priorité du club au début du mercato. « On avait assez avancé sur le dossier d’un attaquant (Aboubakar), on attendait, et le nom de Mitroglou est alors apparu. Il voulait quitter Benfica. On a regardé si son profil correspondait à nos recherches et on l’a ajouté à notre liste » confiait le directeur sportif de l’OM. La réalité désormais, c’est que le Grec est n°2 derrière Valère Germain et qu’il n’a pas convaincu Rudi Garcia.

Du coup, un départ est envisageable dès le mois de janvier. Cela tombe bien, une écurie allemande est sur les rangs. Selon les informations de But Football Club, Hoffenheim serait intéressé par l’ancien buteur de Benfica. Le club germanique cherche à remplacer Sandro Wagner, transféré au Bayern Munich contre 13ME il y a quelques jours de cela. Reste désormais à savoir si l’actuel 7e de Bundesliga concrétisera son intérêt pour Kostas Mitroglou par une offre dès janvier. Pour rappel, Marseille devra reverser 50 % de la future vente de l’international grec à Benfica…