OM : Eric Bailly viré, merci et au revoir !

Arrivé l'été dernier à l'OM en provenance de Manchester United sous forme de prêt, Eric Bailly suscitait de gros espoirs du côté du Vélodrome. Mais le défenseur international ivoirien a déçu et Marseille a tranché.

Pablo Longoria apprécie de se faire prêter des joueurs, et il faut bien admettre que le président de l’Olympique de Marseille a parfois eu la main heureuse. Cependant, concernant Eric Bailly, ce n’est clairement pas le cas. Le club phocéen espérait pouvoir installer le joueur formé à l’Espanyol Barcelone dans sa défense, mais Bailly a rarement été au rendez-vous. Son plus grand fait d’armes sous le maillot de l’OM restera ce tacle démentiel en Coupe de France qui lui avait valu un rouge après avoir envoyé Moussa N'Diaye, joueur du club de Hyères, à l’hôpital. Mais, alors que le prêt du joueur de Manchester United s’achève, les choses sont désormais très claires, Marseille ne lèvera pas l’option d’achat prévue avec les Red Devils pour conserver celui qui a encore un an de contrat du côté d’Old Trafford.

Understand Olympique Marseille will not trigger the buy option to sign Eric Bailly on permanent deal — he will return to Manchester United. 🚨🔴 #MUFC



Been told Bailly will be available on the market as Man United are prepared to let him go. pic.twitter.com/36a6dj7pzq