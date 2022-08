OM : Bailly exige un salaire de Premier League, Marseille refuse

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM et Manchester United ont un accord de principe, la signature d'Eric Bailly à Marseille traîne en longueur. Le joueur mancunien se montre intraitable avec Pablo Longoria.

En quête d’un renfort défensif supplémentaire pour l’équipe d’Igor Tudor, les dirigeants de l’OM ont placé Eric Bailly tout en haut de la liste. Au point même d’avoir déjà ficelé le possible transfert du défenseur international ivoirien avec les responsables de Manchester United, lesquels ne comptent plus du tout sur le joueur de 28 ans, lequel a tout de même encore deux ans de contrat avec le club de Premier League. Et justement c’est la durée de l’engagement d’Eric Bailly qui pose un énorme problème que les deux clubs vont devoir tenter de régler s’ils veulent aboutir à un accord. Car si Manchester United a validé un prêt avec option d’achat de son défenseur à l’Olympique de Marseille, les clauses étant liées au nombre de matchs joués et à une qualification pour la prochaine C1, le salaire de Bailly bloque les négociations annonce La Provence.

Bailly veut un salaire de Premier League, l'OM dit non

Sachant qu’il a encore deux ans de contrat avec Manchester United, où son salaire est aux normes anglaises, le défenseur ivoirien n’accepte pas de le baisser brutalement juste parce qu’il est prêté à l’OM. Si pour la première année, les Red Devils sont prêts à payer une partie du salaire d’Eric Bailly, ils ne le feront pas si le transfert définitif est validé dans un an. Et si les négociations cafouillent actuellement, c’est qu’entre Pablo Longoria et les représentants du joueur mancunien il y a un vrai désaccord sur ce sujet du salaire une fois que Bailly sera définitivement un joueur de l’OM. Selon Fabrizio Romano, accord ou pas, tout devrait se décider dans la journée, Marseille voulant éventuellement avancer sur d’autres pistes si le défenseur de Manchester United ne vient pas.