OM ‍: Entorse du genou pour Valentin Rongier

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Homme de base de tous les entraineurs de l’OM qui se sont succédés, Valentin Rongier a quasiment dit adieu à son année 2023. Le milieu de terrain français a été touché au genou lors du 0-0 face à Lille ce samedi, et il en résulte une entorse du genou. Un diagnostic désormais posé et qui l’éloignera des terrains pour plusieurs semaines, affirme L’Equipe. Il n’y a aucune garantie que l’ancien nantais puisse rejouer d’ici la fin de l’année 2023, et c’est donc un sacré manque pour l’OM et son entraineur Gennaro Gattuso, alors que les matchs vont s’enchaîner, notamment après la trêve internationale.