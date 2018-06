OM : Enorme avec le Mexique, il tape dans l'oeil de l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Foot Europeen.

Sur le plan du marché des transferts, la Coupe du monde est souvent l’occasion de tenter des gros coups.

Dans les favoris, difficile de dénicher la perle rare. Mais chez les pays moins ambitieux mis en avant lors du premier tour, la bonne pioche est possible. Bordeaux est ainsi tenté de faire venir le Péruvien Miguel Trauco sur son côté gauche. De son côté, Marseille a trouvé un joueur intéressant à droite. En effet, selon AS, l’OM a ciblé Miguel Layun, qui vient de sortir un énorme match avec le Mexique face à l’Allemagne lors de la première journée. Son activité, sa hargne et sa précision en ont fait l’un des points forts de la victoire surprise des Aztèques. Le joueur est dans une situation contractuelle compliquée, puisque le FC Porto l’a prêté la saison dernière avec option d’achat au FC Séville.

A l’heure actuelle, le club andalou a encore quelques jours pour lever cette option de 6 ME. Pas forcément désireuse de le conserver, la formation espagnole attendait judicieusement de voir les performances mondiales de son latéral droit avant de se décider. Car pour un achat à 6 ME, le FC Séville tablerait ensuite sur une vente immédiate entre 8 et 10 ME. L’OM est intéressé, tout comme le Milan AC et Arsenal. Tous ces clubs savent très bien que de bonnes performances de Layun en Russie pourraient changer totalement la donne, et faire sérieusement grimper son prix.