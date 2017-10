OM : Enfin un sponsor prêt à miser gros sur le maillot de l'OM ?

Dans : OM, Ligue 1.

Ce n’est pas pour déplaire aux supporters, mais l’OM évolue sans aucun sponsor maillot cette saison.

Depuis le départ d’Intersport annoncé bien avant la fin de saison dernière, le club provençal n’a trouvé aucun sponsor capable de mettre le montant espéré, et les dirigeants ont préféré conserver le maillot vierge de toute publicité plutôt que de faire descendre le prix et s’engager ainsi sur un contrat à la baisse en longue durée. Une stratégie qui pourrait être payante si jamais l’OM faisait son retour en Ligue des Champions, ce qui aurait le don de permettre d’obtenir un accord bien plus intéressant.

Néanmoins, selon La Provence, des discussions très poussées sont en cours avec Orange, déjà partenaire du Stade Vélodrome par le biais du naming. L’opérateur historique était même tout proche d’un accord définitif pour se placer sur le maillot marseillais, mais rien n’a été conclu. Selon le quotidien régional, les discussions pourraient bien déboucher sur un accord prochainement, pour un montant qui ne serait pas négligeable étant donné que le sponsor principal sur un maillot est toujours l’un des mieux monnayés au sein des clubs de football. Et même pour un club comme l’OM, il n’était pas forcément évident de se priver de cette manne financière.