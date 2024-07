OM ‍: Encore un deal avec l'Angleterre, Longoria enchaine

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Les clubs anglais et l'OM, c'est l'histoire d'amour de l'été. Un nouveau transfert est proche avec l'offre de Crystal Palace pour Ismaïla Sarr.

L'OM fait partie des équipes les plus actives cet été lors du mercato. Les Phocéens espèrent encore des arrivées en attaque, même si des sacrifices sont aussi attendus. Roberto De Zerbi n'est pas à l'OM depuis longtemps mais l'Italien a déjà une idée bien précise de là où il veut emmener son groupe. L'ancien de Brighton a rapidement fait le tour de ses troupes. Certains joueurs ne font pas partie de ses plans pour la saison prochaine et ont été priés de se trouver un nouveau club. C'est le cas de Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Pau Lopez ou encore Ismaïla Sarr. Concernant le Sénégalais, les propositions sont là. La Premier League, qui garde un bon souvenir de lui après son passage à Watford, ne dirait pas non à la possibilité de le récupérer.

Ismaïla Sarr veut quitter l'OM

Selon les informations d'Abdellah Boulma, Ismaïla Sarr vient de trouver un accord total avec Crystal Palace sur un contrat de 5 ans. L’OM et Crystal Palace doivent à présent trouver un terrain d’entente concernant le prix de l'opération, mais Pablo Longoria est prêt à faire des efforts pour vendre un joueur devenu indésirable. Encore sous contrat avec les Phocéens jusqu'en juin 2028, Ismaïla Sarr est estimé à près de 18 millions d'euros. Un montant qui permettrait à l'OM de souffler mais aussi de réinvestir une partie de la somme sur l'arrivée d'un attaquant. Ce dernier pourrait bien être Eddie Nketiah ou encore Alexis Sanchez.

La saison passée avec l'Olympique de Marseille, Sarr avait pris part à 35 rencontres toutes compétitions confondues pour 5 buts marqués et 6 passes décisives délivrées. Ses prestations n'avaient pas forcément fait l'unanimité. Mais le joueur de 26 ans reste un élément capable de faire des coups d'éclat. Et Crystal Palace, qui cherche un remplaçant à Michael Olise parti au Bayern Munich, apprécie les joueurs déstabilisants. Ainsi, les Eagles viennent, selon Fabrizio Romano, de faire une offre à 15 millions d'euros, dont 1 ME de bonus, avec un pourcentage à la revente pour l'OM, pour essayer de trouver un accord avec l'OM. Il se murmure que celui serait très proche à condition que le club londonien fasse encore un petit effort pour se rapprocher des 18 millions d'euros.