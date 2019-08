OM : Encore quatre renforts à Marseille d'ici la fin du mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Même si pour l'instant les départs sont rares du côté de l'Olympique de Marseille, le club phocéen et surtout André Villas-Boas ne semblent pas vouloir se contenter de Dario Benedetto comme ultime renfort de ce mercato 2019. Le nouvel entraîneur de l'OM a fait passer le message à Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizaretta, pour que le club phocéen soit un prétendant sérieux à l'Europe, et même au podium, il va falloir renforcer l'effectif actuel, la carte jeune n'étant pas une garantie suffisante pour rêver trop haut.

Alors, histoire de bien cerner les choses d'ici la fin du marché des transferts, et même si des ventes sont attendues à Marseille. AVB a d'ores et déjà fait sa liste d'emplettes. « En interne, Villas-Boas l'a dit et répété : il croit beaucoup dans le talent des joueurs actuels, mais il sait que certains seront appelés à partir et que le groupe est trop restreint pour tenir une saison pleine. Il attend encore trois ou quatre recrues, en fonction des départs, dont un latéral gauche », annonce L'Equipe. Autrement dit, Dario Benedetto, qui arrive ce dimanche à Marseille où il assistera au match OM-Naples au Vélodrome, ne sera pas la dernière signature phocéenne du mercato estival 2019. Le petit jeu des rumeurs peut continuer encore quelques semaines.