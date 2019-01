OM : Aussi merveilleux qu'exécrable, Pierre Ménès juge l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille est ouvertement dans le dur, et la tension est de plus en plus énorme entre les supporters phocéens et l'équipe actuelle dirigée par Rudi Garcia. Pour preuve, le dialogue surréaliste intervenu dimanche soir après OM-Monaco. Dans son podcast, Pierre Ménès a évoqué la situation de l'Olympique de Marseille, le consultant de Canal+ ne cachant pas son sentiment très mitigé.

« J’ai attendu un peu pour savoir les conséquences que le nul de l’OM contre Monaco au Vélodrome pourrait avoir et finalement rien, l’électroencéphalogramme est aussi plat que la qualité de jeu de cette équipe, même si effectivement il y a eu du mieux. Mais du mieux par rapport au match précédent contre Andrézieux où là on avait touché le fond. Marseille a bien joué une heure dans une partie contre une équipe qui s’est déjà considérablement renforcée, mais n’est toujours que 19e de Ligue 1. L’ambiance était compliquée, à la fin du match les joueurs ont voulu discuter avec les supporters et ils n’ont reçu que des injures. Il y en a deux qui ont mangé tout particulièrement c’est Amavi et Germain. Et je pense que les insultes sur Jordan Amavi ont dépassé le cadre du supportable. J’ai toujours peur que des joueurs décrochent mentalement et se disent qu’ils n’ont plus rien à faire dans ce club aussi merveilleux quand tout va bien et aussi exécrable quand tout va mal », constate Pierre Ménès, qui espère que les choses vont s'apaiser à l'Olympique de Marseille.