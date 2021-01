OM : « En surpoids, attitude déplorable, mentalité douteuse », Payet agressé !

Dans : OM.

Qui aime bien châtie bien. Mais Dimitri Payet est au coeur des débats du côté de l'Olympique de Marseille et le joueur réunionnais est désormais salement attaqué.

En moins d’un an, Dimitri Payet a perdu du crédit auprès des supporters de l’Olympique de Marseille, lesquels étaient unanimes l’été dernier à se réjouir de la prolongation de contrat de celui qui avait contribué à ramener l’OM en Ligue des champions. Outre des soucis physiques qui ont vite sauté aux yeux, malgré les dénégations du staff phocéen, Dimitri Payet ne semble pas faire les efforts nécessaires pour convaincre André Villas-Boas de le titulariser. Ces derniers matchs, à l’exception notable du Trophée des champions face au PSG, Payet a débuté sur le banc de touche, comme cela a été encore le cas lors de la défaite de l’Olympique de Marseille à Monaco. Et hélas cela n’a pas permis à l’OM de renverser la tendance lors des rencontres. Ce lundi, trop c’est trop, et dans La Provence, on tire à boulets rouges sur Dimitri Payet, accusé comme Florian Thauvin d’ailleurs, de ne plus vraiment se soucier de son club.

Le portrait fait dans le quotidien régional est terrible et brutal. « Dimitri Payet est un joueur de 33 ans en surpoids, qui s’est mis à la faute tout seul avec une attitude déplorable et qui, désormais, boude parce que son coach le sanctionne en le mettant sur le banc. Un ancien international érigé en figure de proue du "Champions Project", prolongé jusqu’en 2024 (pour lisser un salaire astronomique) et estampillé "marseillais à vie", qui reste surtout un intermittent du spectacle, rarement présent dans les grands rendez-vous, comme le souligne le seul trophée de sa carrière : une coupe de la Réunion en 2004 sous les couleurs de l’AS Excelsior. Et si ses qualités footballistiques sont indéniables, sa mentalité douteuse l’est tout aussi, comme le confirment saison après saison la plupart de ses anciens entraîneurs et beaucoup de ses ex-partenaires », explique La Provence, qui ne voit aucune circonstance atténuante aux performances actuelles de Dimitri Payet à l’Olympique de Marseille.