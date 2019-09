OM : En panique, Marseille a contacté Ben Arfa en urgence !

Dans : OM, Mercato.

Prochainement opéré à la cheville droite, Florian Thauvin ne reprendra pas la compétition avant janvier prochain.

Pour l’Olympique de Marseille, c’est évidemment une très mauvaise nouvelle sachant que le club phocéen a utilisé son joker. Rappelons que la direction olympienne a conclu l’arrivée du milieu Valentin Rongier après la fermeture du mercato. Si le pensionnaire du Vélodrome souhaite compenser la perte de son ailier par la signature d’un renfort, il faudra donc regarder dans la liste des joueurs libres parmi lesquels on retrouve un certain Hatem Ben Arfa (32 ans). Sans surprise, son nom a rapidement été proposé par certains observateurs et supporters.

Mais que ces derniers se rassurent, Marseille n’a pas attendu leur conseil pour étudier cette piste. L’OM a en effet pris contact avec l’entourage de son ancien joueur ces derniers jours, nous apprend le journaliste de RMC Julien Planelles. Difficile de dire où en sont les discussions. En tout cas, le dossier Ben Arfa ne fera pas l’unanimité puisque le gaucher, qui se disait réticent à l’idée de retrouver une ex, aura besoin de plusieurs semaines pour retrouver une bonne condition physique. Pas forcément la meilleure solution pour le coach André Villas-Boas.