OM ‍: Dybala superstar du mercato, le mouvement est lancé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis quelques heures, Paulo Dybala peut être recruté à prix cassé grâce à une clause permettant aux clubs européens de se l’offrir pour seulement 13 millions d’euros. Une aubaine pour l’OM cet hiver ?

Le passage en 2024 signifie que le mercato hivernal ouvre ses portes et pour l’Olympique de Marseille, l’idée est de se renforcer afin de combler les départs à la CAN sans trop se ruiner non plus. Pablo Longoria et son nouveau conseiller sportif Mehdi Benatia sont à l’affût des bons coups et chez les supporters olympiens, il ne fait aucun doute que le meilleur rapport qualité-prix de l’hiver se trouve en Italie. Et pour cause, Paulo Dybala dispose depuis le 1er janvier à minuit d’une clause libératoire à 13 millions d’euros. Une clause uniquement valable pour les équipes étrangères tandis que pour les équipes italiennes, l’AS Roma peut mettre son véto.

Autant dire que pour les supporters de l’Olympique de Marseille, il ne fait aucun doute que l’état-major olympien doit foncer sans réfléchir sur l’international argentin. « C’est pas le moment de faire une attaque : Aubameyang – Dybala ? » a ainsi lancé le compte insider Instant OM sur les réseaux sociaux. Une publication qui a provoqué de multiples réactions. Bien sûr, les fans du club phocéen sont unanimes pour dire qu’il serait génial d’accueillir à Marseille un joueur tel que Paulo Dybala. Mais la réalité financière est cruelle et elle a été rappelé par bon nombre de supporters conscients qu’un tel deal cet hiver est purement impossible.

Le cas Dybala divise l'OM

« Si jamais on le fais je sors dehors tout nu mais ça arrivera jamais », « « J’ai toujours adoré Dybala, un rêve qu’il vienne à l’OM », « Je pense aussi, Longoria c’est ton moment » ont publié certains supporters qui croient en ce deal totalement dingue. Mais la majorité des supporters de l’OM est plus terre à terre et n’y croit pas une seconde. « On est personne les amis, arrêtez de rêver », « On peut pas faire Bouanga vous nous parlez de Dybala » ou encore « L’OM n’arrive même pas à s’offrir le salaire de Said Benrahma et Dénis Bouanga, mais vous pensez que le club arriverait à s’attacher les 375K nets de Dybala » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les supporters marseillais sont donc divisés entre ceux qui veulent croire au rêve Paulo Dybala et ceux qui savent pertinemment que cela a peu de chances de se produire.