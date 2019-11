OM : Dugarry tape sur Marseille et Villas-Boas

Dans : OM.

Après les deux défaites subies contre le PSG puis Monaco, l’OM a réagi en battant Lille au Vélodrome (2-1). Une victoire acquise dans la douleur et qui divise les observateurs…

En effet, certains consultants estiment que cette victoire peut servir de déclic à l’Olympique de Marseille, notamment car l’état d’esprit était irréprochable face aux Dogues. Mais l’analyse de ce match est bien différente pour Christophe Dugarry. Effectivement, sur l’antenne de RMC Sport, le champion du monde 1998 a été bien plus critique envers l’équipe d’André Villas-Boas, en indiquant que la victoire contre Lille tenait plus à une succession de miracles qu’à autre chose.

« Si vous voulez me faire dire que l’OM a retrouvé son niveau, ça va être compliqué. 71 % de passe réussies à domicile c’est une catastrophe, un tir cadré deux buts je sais pas comment ils ont fait mais c’était la cours des miracles. Je n’ai pas vu les marseillais enchaîner quatre passes de suite. Il y a du positif car ils étaient motivés, et ils avaient envie mais c’est le minimum quand tu es footballeur. L’idée de Villas-Boas de mettre Kamara en numéro 6 ? J’ai eu la même idée le cul assis sur le canapé ! Sinon j’ai aimé le match de Kamara qui lui court contrairement à Strootman, et de Sanson » a commenté Christophe Dugarry, qui attend bien plus d’une équipe qui a pour ambition de terminer sur le podium de la Ligue 1.