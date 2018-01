OM : Dugarry fait un rêve pour les prochains mercatos de l’OM

Dans : OM, Mercato.

En un an de présence, les nouveaux dirigeants olympiens ont accompli une première mission, celle de faire de l’OM un club à nouveau compétitif en France.

La deuxième partie de saison sera décisive, mais le club olympien s’est aussi renforcé pour tenir sur la distance dans cette lutte pour le podium. Néanmoins, un joueur déjà présent au club avant l’arrivée de McCourt est en train de faire une différence énorme. Il s’agit de Florian Thauvin, qui a réussi son come-back à l’OM, et rend des statistiques tellement affolantes qu’il commence à intéresser du beau monde sur le marché des transferts. Inévitable, mais pour Christophe Dugarry, l’idéal serait d’arriver à conserver un tel joueur dans l’effectif pour en faire l’un des symboles du nouvel OM.

« Thauvin est en train de montrer qu’il a du mental. C’est assez impressionnant. On savait que c’était un bon joueur de football capable d’éliminer un adversaire avec aisance. Mais le très haut niveau, c’est beaucoup de mental. Et il montre qu’il en a… Ce n’est pas facile de choisir la bonne orientation pour sa carrière. Si Florian Thauvin peut être le leader à l’OM le plus longtemps possible, il sera épanoui et prendra beaucoup de plaisir », a livré l’ancien joueur marseillais sur RMC. Pas forcément de quoi déplaire à l’ailier olympien, qui a toujours clamé son amour pour l’OM, et n’avait jamais demandé à être transféré lors de son départ pour Newcastle à l’été 2015.