OM : Dugarry est cash, l'OM peut être fier de ses joueurs

Dans : OM, Ligue 1.

Christophe Dugarry n'a jamais été le dernier pour critiquer l'Olympique de Marseille quand le club phocéen passait au travers de ses matches. Mais, après la précieuse victoire de l'OM dimanche soir à Nice, l'ancien joueur de l'OM admettait sans peine qu'il avait enfin trouvé une équipe capable de faire honneur aux couleurs marseillaises.

Pour Christophe Dugarry, même si tout n'a pas été parfait du côté de l'OM, loin de là, il faut reconnaître que les joueurs de Rudi Garcia ont fait preuve d'une vraie rage de vaincre. « Ce n’est pas le match de dimanche à Nice qui nous permettra de dire si l’OM terminera 3e du championnat, car il y a eu des carences techniques,. Mais je voudrais rendre hommage à l’Olympique de Marseille, à Rudi Garcia et à ses joueurs. J’ai été parfois dur dans mes analyses avec eux, mais contre Nice, je les ai trouvé remarquables de courage. N’oublions pas le contexte dans lequel ils jouaient ce match. Ils s’étaient écroulés après avoir pris deux buts contre Rennes. Idem face à Monaco où ils en prennent six. Ils avaient perdu en coupe d’Europe contre un adversaire largement à leur portée. J’ai aimé leur courage, leur volonté à l’image d’Ocampos que je trouve brouillon, limité techniquement mais qui a montré de la gnaque, de la rage."Les joueurs présents contre Nice ont prouvé qu’ils méritaient de porter le maillot de l’Olympique de Marseille. Avant de parler de technique ballon au pied, n’oublions pas que le devise de l’OM, c’est "Droit au but". Il faut mouiller le maillot. Les joueurs ont été à la hauteur de ce club. Et je pense que pour la première fois depuis très, très longtemps, les supporters sont très fiers de leur équipe », a confié, sur RMC, Christophe Dugarry, visiblement enchanté par ce qu’il a vu de l’Olympique de Marseille à Nice.