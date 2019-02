OM : La remontada en Ligue 1, c'est non pour Habib Beye

Dans : OM, Ligue 1.

Questionné sur la mauvaise passe que vit actuellement l'Olympique de Marseille, Habib Beye n'est pas vraiment optimiste.

Cet exercice 2018-2019 est en train de virer au cauchemar pour le club phocéen. Déjà éliminé de toutes les coupes depuis le début du mois de janvier, l'OM n'a plus que le championnat pour survivre. Avec un seul et unique objectif : terminer sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour l'instant, Marseille en est très loin au dixième rang de la Ligue 1, surtout après son nouveau revers contre Reims samedi (1-2). Et s'il avoue que la formation olympienne n'est pas à sa place, compte tenu de son effectif et de son budget, Habib Beye ne pense pas que les Phocéens vont bientôt sortir de l'ornière.

« Plus que désespérants, je trouve les Marseillais sans vie... On n'a pas l'impression de voir une équipe qui joue ensemble. Sur le match de Reims, ça existe 10 minutes sur la première période, et 10 minutes en fin de match. Même les choix de Rudi Garcia sont curieux... De mettre Kamara à gauche... Tout le monde voit que Luiz Gustavo derrière, ça ne fonctionne pas. Mais Garcia continue dans ce système... J'ai quelques interrogations qui ne m'encouragent pas à penser que Marseille va revenir. Quand on regarde le classement, avec une série, l'OM pourra revenir. Mais si on regarde les 22 matchs de Marseille cette saison, je n'ai pas vu l'OM en maîtrise de son sujet sur la globalité d'un match. C'est toujours l'adversaire qui a un fond de jeu plus important, qui maîtrise le match. Quand on voit cette équipe, on peut se poser d'énormes questions... », a balancé, sur le plateau du Canal Football Club, le consultant, qui s'étonne surtout de voir une équipe aussi talentueuse sur le papier produire aussi peu de jeu.