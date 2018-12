OM : Dugarry devient le porte-parole des supporters en colère

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà remontés avant la venue de Strasbourg mercredi, les supporters de l’Olympique de Marseille ne risquent pas de se calmer après l’élimination (1-1, 2-4 aux t.a.b.) en Coupe de la Ligue.

Dès la semaine dernière, les groupes de fans avaient rencontré le président Jacques-Henri Eyraud ainsi que le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Une discussion qui n’a visiblement rien donné, le public estimant que la direction ne prend pas suffisamment la situation au sérieux. En tout cas, Christophe Dugarry, lui, comprend parfaitement le ras-le-bol des supporters, agacés par la communication du clan Frank McCourt et par les erreurs au mercato.

« Les supporters sont désabusés, a commenté le consultant de RMC. Ils ont pris du plaisir la saison dernière parce qu'il y a eu beaucoup d'émotion. Mais ils ont vu que cette équipe ne pourrait pas aller beaucoup plus loin, que les objectifs annoncés par les dirigeants sont loin d'être atteints. Le recrutement ne fait pas rêver. Il y a eu tellement de mauvais choix que ça ne donne plus envie. »

L’OM ment à ses supporters

« Ils doutent de leur équipe, de leurs dirigeants, de leurs joueurs stars qui menacent en plus de partir sans Ligue des Champions. Ils ressentent que cette équipe ne fait plus peur à personne, et ça fait mal à la fierté des Marseillais », a expliqué l’ancien attaquant de l’OM, qui dénonce aussi l’obsession du club phocéen pour la Ligue des Champions, alors que son équipe ne semble pas prête pour une telle compétition.

« Leur servir à chaque fois la Ligue des Champions comme paratonnerre, ça me fait doucement rire. Ne faisons pas croire aux supporters marseillais que jouer la Ligue des Champions résoudra tous les problèmes. Bien au contraire… Si c'est pour jouer la Ligue des Champions et marquer un point comme en Europa League, ça va rendre les supporters deux fois plus dingues, a-t-il prévenu. Je trouve que les dirigeants manquent d’honnêteté par rapport au réel projet. L’ambition des fans marseillais est intacte et ils se rendent compte qu’on est très loin du Champions Project. » Les fidèles attendent donc un geste fort au mercato hivernal.