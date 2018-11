OM : Dugarry dénonce ces deux bourdes XXL de Eyraud

Dans : OM, Ligue 1.

La Coupe d’Europe, c’est déjà fini pour l’OM après une campagne désastreuse, et une double défaite face à la Lazio Rome.

Une énorme déception qui gâche déjà le futur bilan de l’équipe, alors que l’épopée de la saison dernière avait provoqué un véritable engouement et de gros espoirs qui semblaient légitimes. D’ailleurs, Rudi Garcia en avait profité pour prendre une grosse promotion et diriger le marché des transferts de l’OM, tout en prolongeant son contrat dans la foulée du début de saison. Un enchainement qui fait hurler Christophe Dugarry, pour qui Jacques-Henri Eyraud n’aurait pas du prolonger son entraineur aussi tôt, et encore moins lui confier les clés du recrutement.

« Les présidents de club sont assez frileux car ils prolongent leurs entraineurs beaucoup trop tôt. Tu as le temps de le faire, à moins que tu sois l’entraineur de l’année. On est toujours dans l’idée de rassurer l’entraineur, de le faire prolonger tôt. C’est précipité. Résultat, ils sont dans le confort et puis c’est l’effet contraire qui se passe. Cela s’est vu avec le cas Laurent Blanc, à coups de déclarations « tu es le plus fort et le plus beau » et après tu n’hésites pas à t’en séparer et cela coûte très cher. Ce n’était pas illogique de prolonger Rudi Garcia, mais l’erreur c’était de lui confier une partie du recrutement. Rudi Garcia peut sauter à tout le moment, et c’est lui qui fait le mercato ? Le recrutement doit appartenir au club. Il y a un directeur sportif et ce ne doit pas être donné aveuglément à Rudi Garcia », a souligné le consultant de RMC, bien placé pour savoir que le Mistral tourne vite à Marseille, et que Rudi Garcia pourrait bien être en danger dans les prochaines semaines si la tendance ne s’inverse pas.