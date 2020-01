OM : Dugarry cogne sur Benedetto, la raison est surprenante

Dans : OM.

La semaine dernière, Dario Benedetto avouait dans une interview accordée à RMC qu’il ne regardait quasiment jamais le football à la télévision.

« Quand j’étais à Boca, mes coéquipiers me disaient "mais pourquoi tu ne regardes pas la Ligue des champions ou Barça-Real ?" C’est quelque chose qui ne retient pas mon attention. Ça m’ennuie de regarder un match de football. C’est incroyable, mais je ne regarde pas le foot. A la maison, on ne le regarde pas » expliquait l’attaquant de l’Olympique de Marseille, pas du genre à passer ses soirées devant un match de football à la maison. Des déclarations qui peuvent paraître surprenantes, mais qui n’ont rien de dingue quand on sait que de nombreux footballeurs, qui mangent du ballon rond toute la journée à l’entraînement, préfèrent se consacrer à d’autres centres d’intérêt dès lors qu’ils sont en famille.

Néanmoins, cette interview de Dario Benedetto n’est pas loin de scandaliser Christophe Dugarry. Sur l’antenne de RMC, l’ancien attaquant de l’Equipe de France n’y est pas allé de main morte au sujet de l’ancien avant-centre de Boca Juniors. « Il dit qu’il ne regarde pas le foot. C’est hallucinant ! Pour moi, il n’aime pas le foot. S’il débarque en Europe à 29 ans, c’est qu’il y a peut-être un problème. Sincèrement, ce n’est pas normal. En plus, que cela le fasse rire… » a pesté, presque scandalisé, l’animateur de Team Duga. Dans une période moins faste en termes de buts sur le terrain, Dario Benedetto est donc également critiqué pour son attitude en dehors du terrain, bien que celle-ci soit pourtant irréprochable. Espérons pour l’international argentin qu’il retrouve le chemin du but dès mercredi en 8es de finale de la Coupe de France face à Strasbourg au Stade Vélodrome. Cela fera peut-être oublier à Christophe Dugarry que le buteur de 29 ans ose avoir d’autres centres d’intérêt que le football…