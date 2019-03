OM : Domenech défend Balotelli, non il n'a pas été nul face au PSG !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Crédité d’un petit 4/10 dans les colonnes du journal L’Equipe, Mario Balotelli n’a pas vraiment été encensé dans la presse après la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Paris Saint-Germain dimanche. Pourtant, l’international italien n’a pas démérité, en livrant un duel de tous les instants face à Marquinhos et en pesant comme il sait le faire sur l’arrière-garde parisienne. C’est tout du moins l’avis défendu par Raymond Domenech, lequel a volé au secours du charismatique buteur de 28 ans en soulignant son importance dans le dispositif de Rudi Garcia et dans le plan de jeu de ce dernier face au PSG dimanche soir.

« Balotelli n’a pas semblé diminué par son virus contre le PSG. Il fait beaucoup plus d’effort que ce qu’il faisait il y a deux mois à Nice. Il a la première occasion du match avec une belle frappe, il a livré un beau duel avec Marquinhos. Il a réussi à garder quelques ballons. J’ai été plus sévère avec Balotelli il y a quelque temps même à Nice, qu’après le match de ce soir où il n’a pas démérité. En tout cas, cela ne se voyait pas qu’il avait été malade la veille. Balotelli, ce n’était pas le problème de Marseille contre le PSG dimanche soir » a livré l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France sur le plateau de La Chaîne L’Equipe. Alors que rappelons-le, Super Mario était incertain jusqu’au coup d’envoi, lui qui avait été malade toute la journée de samedi et n’avait pas voyagé avec le reste du groupe marseillais.