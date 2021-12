OM : Dieng et le mercato, il a tout faux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Révélation de la première partie de saison à l’OM, le jeune attaquant Bamba Dieng a récemment prolongé en faveur du club marseillais.

L’Olympique de Marseille a félicité Bamba Dieng de ses bonnes performances avec une prolongation de contrat et une revalorisation salariale. C’était la moindre des choses pour le buteur sénégalais, auteur d’une première partie de saison surprenante avec des buts contre Monaco, Rennes ou encore Strasbourg en Ligue 1. Dieng ne faisait pas partie des plans de Jorge Sampaoli au début de la saison, mais l’ancien attaquant de Diambars s’est imposé comme un joueur important dans la rotation à l’OM. Exclu contre Reims lors de la dernière journée avant la trêve, l’international sénégalais, qui purgera sa suspension pendant la CAN avec le Sénégal, a par ailleurs évoqué son avenir dans une interview accordée à TFM.

4 matchs de suspension dont 1 avec sursis pour Bamba Dieng suite à sa grosse faute face à Reims hier ! 🚨



💬 Mérité ou pas pour vous ? 🤔pic.twitter.com/shS8XnMJYB — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳🦁 (@JoueursSN) December 23, 2021

Et le buteur de l’Olympique de Marseille a fait sa première erreur de communication en évoquant les clubs qui le font rêver et un possible départ. Le genre de déclaration qui passe toujours très mal chez les supporters de l’OM. « Je rêve d’autres clubs mais pour l’instant je suis un joueur de Marseille. Je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Je donnerai tout pour Marseille, le temps que j’y passerai » a lancé Bamba Dieng, dans la lumière il y a deux semaines après son incroyable but à Strasbourg et plus en difficulté depuis avec cette déclaration ainsi que son carton rouge logique reçu contre Reims pour un attentat sur le défenseur belge Thomas Foket. A ce sujet, Dimitri Payet était cependant très clément. « Malheureusement, ça tombe sur Bamba mais on ne va pas lui en vouloir parce qu’à cet âge-là, on fait parfois ce genre de geste. Ça lui servira d’expérience. On ne lui en veut pas pour ça » a promis le capitaine de l’Olympique de Marseille, qui sera peut-être plus déçu des déclarations de Dieng que de son carton rouge reçu face à Reims.