OM : Diego Costa, Marseille a fait une offre !

Dans : OM.

Cet été, l’une des priorités de Pablo Longoria sera de conserver Arkadiusz Milik à l’Olympique de Marseille.

Et pour cause, l’international polonais est de toute évidence le grand attaquant que cherchait l’OM depuis tellement d’années. Auteur de 10 buts en l’espace d’une quinzaine de matchs sous les couleurs de Marseille, Arek Milik est un joueur sur lequel compte Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Mais l’ex-attaquant de Naples est courtisé et c’est donc en toute logique que Marseille suit quelques dossiers offensifs afin de compenser un hypothétique départ de Diego Costa. Parmi les pistes suivies, on y retrouve celle menant à Diego Costa, selon les informations relayées par Super Deporte. Le média espagnol affirme en effet que Marseille a fait une offre à l’ex-attaquant de Chelsea, au même titre que Galatasaray.

Diego Costa file en Turquie

C’est finalement le Besiktas Istanbul qui devrait rafler la mise en récupérant Diego Costa, libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlético de Madrid en raison d’un différend avec l’entraîneur Diego Simeone. Un accord a été trouvé entre le buteur espagnol et le Besiktas Istanbul, qui va débourser 2,5 ME par saison pour Diego Costa, lequel va s’engager trois ans avec le club turc. Diego Costa, dont le nom avait été murmuré par Jacques-Henri Eyraud il y a quatre ans du côté de Marseille, ne rejoindra donc pas la Canebière. Dans le secteur offensif, il risque néanmoins d’y avoir du mouvement à l’OM. Car même si Arek Milik pourrait rester, l’attaque va évoluer. Florian Thauvin et Valère Germain sont d’ores et déjà partis et ils pourraient être imités par Bamba Dieng ou encore Dario Benedetto. Sur les ailes, Konrad de la Fuente est ciblé afin de concurrencer Luis Henrique. Mais l’international américain du Barça ne fait pas encore l’objet d’un accord total entre l’OM et le club blaugrana.