OM : Didier Roustan atterré par Marseille et Rudi Garcia, il dit pourquoi

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a sombré dimanche soir à Montpellier, et pour Didier Roustan ce résultat négatif est tout sauf anodin. Pour le journaliste de la chaîne L'Equipe, il est évident qu'il y a des questions à se poser sur cet OM-là, car si les joueurs sont fautifs, Didier Roustan estime aussi que Rudi Garcia a ses responsabilités en jouant petit bras.

« L’OM en crise ? Cela menace, ça y ressemble. L’année dernière, même si sur le plan footballistique ce n’était pas à tomber par terre, mais au moins on sentait qu’il y avait une âme dans cette équipe, ils se surpassaient physiquement et mentalement. Il y avait un groupe. Mais il y avait toujours cette petite faille de ne pas être au niveau des gros et je place l’Atlético Madrid dans cette catégorie évidemment. Là on s’aperçoit qu’ils ont perdu contre Montpellier, ils ont explosé à Lille et à Lyon, contre le PSG...donc contre ces quatre équipes placées devant ils sont passés à la trappe. La saison passée, ils faisaient la différence car ils battaient toutes les autres équipes derrière eux, mais là il n’y a pas de fond de jeu. Et en plus l’âme je ne la ressens pas. Déjà après la défaite contre Paris j’entendais Rudi Garcia ou Dimitri Payet dire qu’il fallait se servir de ce match comme référence, ce n’était déjà pas bon signe. Je peux comprendre qu’ils se rattachent à ce qu’ils peuvent, mais par rapport à tout ce qu’on voit dans le jeu, à l’absence de réaction après le premier but de Montpellier, ça sent pas bon. On a le droit de perdre à Montpellier, mais là jour de manière si frileuse et c'est une tactique qui a été choisie », constate, visiblement un peu consterné, Didier Roustan après Montpellier-Marseille.