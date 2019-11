OM : Deuxième de L1, Marseille n'en revient pas

Dans : OM.

Ce vendredi face à Brest, l’OM lance son sprint final pour l’année 2019, avec cinq matchs à bien négocier pour conserver cette deuxième place au classement.

Ce positionnement des Marseillais comme dauphin du PSG est une très bonne nouvelle pour le club provençal, qui ne s’attendait pas à être à ce niveau. Et ce pour deux raisons. Tout d’abord parce que le bilan après 14 journées est absolument identique à celui de la saison passée, ce qui démontre que ce sont aussi les autres prétendants au podium comme Lyon, Lille ou Monaco, qui ne tiennent pas la route. Mais aussi parce que l’OM n’a quasiment pas pu recruter cet été, et ne présentait pas vraiment sur le papier un effectif capable de lutter avec les meilleurs. Résultat, même le journal local La Provence est étonné de voir l’OM aussi bien placé.



« Aussi surprenant que cela puisse paraître compte tenu des difficultés économiques du club et, par conséquent, du manque criant de profondeur de l’effectif, l’objectif C1 semble même désormais réalisable. Jusque-là, les supporters ont donc de quoi être satisfaits. Sauf que dans cette Ligue 1 de plus en plus imprévisible, le moindre pas de travers peut se payer cash », annonce le quotidien provençal, qui sait que l’OM fait tout de même figure de fragile dauphin de la Ligue 1. Même si cette réception de Brest est une belle opportunité, comme l’a confié André Villas-Boas, d’envoyer un message à tout le monde avec une victoire avant le reste de la journée.