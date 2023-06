OM ‍: Deux recrues attendent Gallardo pour signer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Sans entraîneur depuis le départ d’Igor Tudor il y a deux semaines, l’OM est au point mort au niveau de son mercato estival. Tout est lié.

En toute logique, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pour l’instant officialisé aucune recrue estivale, alors que le poste d’entraîneur est toujours vacant à la suite du départ d’Igor Tudor. Les discussions sont avancées avec Marcelo Gallardo mais pour l’heure, aucun accord définitif n’a été trouvé entre l’ancien coach de River Plate et le binôme composé de Pablo Longoria et de Javier Ribalta, en charge de trouver l’entraîneur idéal pour l’OM.

Le mercato de l'OM prend du retard

Au contraire du PSG, qui a avancé sur plusieurs dossiers chauds du mercato malgré l’absence d’un entraîneur (Asensio, Ugarte, Thuram), l’Olympique de Marseille ne veut pas imposer de recrues à son futur entraîneur. Cela pourrait néanmoins être préjudiciable au club phocéen car selon Mohamed Bouhafsi, deux joueurs ont trouvé un accord avec l’OM pour s’engager dans l’optique de la saison prochaine mais sont actuellement en stand-by, dans l’attente d’un accord avec Marcelo Gallardo ou un autre coach.

« Gallardo a une offre depuis plusieurs jours. Lundi dernier, l’OM lui a demandé de répondre avant la fin de semaine. On attend la réponse dans les prochaines heures » a indiqué le journaliste de France Télévisons avant de répondre à une question sur le mercato olympien. « Tout est bloqué à cause du coach alors que l’OM avait des accords sur 2 joueurs. Le prochain coach doit donner son avis sur ces deux joueurs dont un défenseur central international qui a joué la dernière coupe du monde. Et c’est normal que ça se passe comme ça. L’OM ne va pas imposer des joueurs pour que le coach les carrent » a expliqué le journaliste, qui a gardé quelques connexions dans le monde du football afin d’avoir quelques tuyaux sur le mercato alors que l’Olympique de Marseille espère obtenir l’accord ferme et définitif de Marcelo Gallardo ce vendredi au plus tard.