OM : Deux joueurs sortent du lot, toujours les mêmes peste René Malleville

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia avait prévenu son équipe avant le match contre Dijon : il était preneur d’une victoire, même sans la manière. Ses joueurs l’ont religieusement écouté, l’emportant 2-0 sans briller. Une rencontre qui n’a pas vraiment rassuré René Malleville, malgré le succès. Sur Le Phocéen, le célèbre supporter de l’Olympique de Marseille a affiché son inquiétude, alors que c'est pourtant un calendrier favorable qui va être proposé aux hommes de Rudi Garcia après la trêve avec des matchs contre Amiens et Reims.

« Après ce match contre Dijon, il n’y a que les 3 points qui sont beaux. Personnellement, je n’ai rien vu dans cette rencontre qui puisse me faire espérer un mieux pour l’avenir. Il n’y a rien qui me fait dire « il y a du mieux, on va vers l’avant ». Quand je vois le match de Mitroglou… On a regardé ce match et j’espérais voir quelque chose qui me donne de l’espoir avant les matchs face à Amiens et Reims. Le point positif, c’est Rami, qui est l’homme du match. Il a beaucoup été critiqué à juste raison, et il revient bien. Mais ce sont toujours les mêmes qui ressortent : Bouna Sarr, Luiz Gustavo… Honnêtement, je ne retiens pas grand-chose de ce match. On a gagné, c’est le minimum. Maintenant, il faut gagner les prochains matchs pour remonter au classement et accrocher le podium » a lâché un René Malleville bien pessimiste, ce qui est assez rare pour être souligné. Espérons pour l’OM qu’il se trompe…