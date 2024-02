OM ‍: Un coach recalé par l’OL, Longoria s’est planté

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En pleine crise, l’Olympique de Marseille va tenter de se relancer avec son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset. Mais pour le journaliste Karim Bennani, le problème vient plutôt de la direction, à commencer par le président Pablo Longoria.

Pablo Longoria a mis les choses au clair. Lors de la présentation du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset mardi, le président de l’Olympique de Marseille a certifié qu’il souhaitait conserver son poste. Sa version n’a pourtant pas convaincu tout le monde. Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, Karim Bennani a remis en question les propos de l’Espagnol selon lui coupable de mauvais choix ces derniers mois.

🔵⚪️ | Pablo Longoria est bien présent. Il travaille déjà sur la saison prochaine et étudie le projet d’un nouveau centre d’entraînement. Aucun départ ne semble prévu, à voir en fin de saison si les choses évoluent… #TeamOM



(@Tanziloic) pic.twitter.com/9iCrPEcLlM — La Minute OM (@LaMinuteOM_) February 22, 2024

« Là où Longoria a un peu enfumé la presse, c'est dans l'approche qu'il a eue dans la présentation de Marcelino en début de saison, pour prendre la succession d'un entraîneur aussi charismatique que Tudor : le projet de jeu, "je veux aller loin avec lui, c'est un super entraîneur, je le connais..." Je trouve que Longoria s'est énormément trompé dans le choix des hommes », a dénoncé le journaliste.

Gattuso l'erreur de casting

« Quand il y a eu la fameuse histoire dans le local avec les supporters, Longoria voulait partir, s’est souvenu le chroniqueur. Maintenant, si tu restes, assume. Mais pendant pas mal de mois, il était absent. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Il revient un peu ces derniers temps parce que le club est vraiment en difficulté mais il a envie de partir, il n’a plus envie d’être là. Toute sa garde rapprochée part semaine après semaine. Il y a clairement une rupture et Marseille n'a jamais réussi à se relever après cette rupture. »

« Je trouve que McCourt aurait dû trancher dans le vif en écartant Longoria à ce moment-là, et en mettant quelqu'un pour qu'il y ait une vraie direction sportive. Là, il y a eu panic puy, c'est-à-dire qu'ils ont pris Gattuso mais c'était un second choix de l'OL qui avait pris Grosso. Donc l'OM a perdu six, sept mois à cause de McCourt et Longoria qui n'ont pas pris leurs responsabilités », a critiqué Karim Bennani.