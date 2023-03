OM : Deux joueurs déçoivent, il les dénonce

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM s'est montré inspiré l'été dernier dans son recrutement défensif. Chancel Mbemba notamment représente la bonne pioche par excellence. Néanmoins, Rolland Courbis reste sur sa faim. Selon lui, le Congolais est le seul défenseur central potable de l'OM.

Si le secteur offensif et le poste d'attaquant donnent souvent des maux de tête aux recruteurs marseillais, la défense est relativement bien traitée. En effet, malgré le retour de Saliba à Arsenal l'été dernier, l'OM a su trouver un bon lot de défenseurs centraux : Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. L'international congolais de 28 ans est une véritable pépite dénichée par les Phocéens. Il est arrivé libre de Porto, après quatre années solides pour le géant portugais. Depuis son arrivée, personne n'a rien eu à dire de mauvais sur son niveau. Mbemba est le patron de la défense marseillaise et sa solidité ne disparaît pratiquement jamais.

Courbis veut des « monstres » avec Mbemba

Avec lui, l'OM possède la cinquième défense de Ligue 1. Les Phocéens n'ont encaissé que 27 buts, soit un de plus que le PSG et six que la meilleure défense lensoise. Autant dire que tout va bien pour les Marseillais. Sauf que les dernières semaines, notamment le classico perdu 3-0 en l'absence de Mbemba, ont mis en lumière les fragilités des acolytes de l'ancien de Porto. Sans lui, l'OM n'est pas aussi fringant. Un constat partagé entièrement par Rolland Courbis.

OM: L'explication de Courbis sur les problèmes défensifs marseillais - https://t.co/vrdR9XthVb pic.twitter.com/ZWUdhchifj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 18, 2023

L'ancien entraîneur de l'OM s'est montré inquiet dans les colonnes de la Provence au sujet de la défense marseillaise. Pour lui, à part Mbemba, aucun joueur n'est rassurant et encore plus dans un système à trois comme voulu par Igor Tudor à Reims ce dimanche soir. « Pour jouer de cette façon, à trois derrière, il te faut trois monstres. Des gars irréprochables dans le marquage, la vitesse et les duels. À l’OM, hormis parfois Mbemba, ils en sont loin même en pleine possession de leurs moyens. Problème, deux d’entre eux courent après leur meilleure forme », a t-il lâché. Des mots forts qui visent Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Eric Bailly. De quoi mettre une pression supplémentaire sur l'Argentin, très chahuté cette semaine, ainsi que sur Pablo Longoria en vue du prochain mercato estival.