OM : Deux joueurs contre Strootman, un étonnant deal à l'étude

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Pour se défaire de Kevin Strootman, l’Olympique de Marseille est prêt à beaucoup de sacrifices et les clubs étrangers sont au courant.

C’est ainsi que la rumeur d’un retour du milieu de terrain à l’AS Roma continue de faire son chemin. Ce ne sera bien évidemment pas pour 25 ME, le tarif payé par l’OM pour faire venir le Néerlandais il y a un an de cela. Intéressé par l’idée de récupérer son ancien joueur, la Louve cherche des solutions, et après avoir étudié la possibilité d’un échange avec Steven N’Zonzi, qui ne donne pas satisfaction, deux autres joueurs ont été proposés. Il s’agit selon Calcio Mercato de l’arrière droit Rick Karsdorp, qui pourrait ainsi compenser un éventuel départ de Bouna Sarr sur le marché des transferts, ainsi que l’attaquant Patrick Schick.

Ce dernier fait partie des cibles de l’OM pour le poste de buteur, inoccupé actuellement avec le départ de Mario Balotelli. Deux joueurs qui n’ont en tout cas pas réussi à s’imposer du côté de l’AS Roma, et qui pourraient donc servir de monnaie d’échange. Un gros point noir toutefois, c’est que le club italien ne pourra et ne voudra pas s’aligner sur le salaire actuel de Kevin Strootman, ce qui semble interdire, sauf gros effort de la part du Néerlandais, un départ pour le joueur qui possède encore quatre ans de contrat. De plus, ce dernier a bien l’intention de s’imposer à l’OM après sa première saison ratée. Reste à savoir s’il en aura l’occasion, sachant que les dirigeants ne cachent plus leur volonté de s’en défaire.