OM : Deux clubs sur Luis Henrique, les supporters dégoûtés

Par Guillaume Conte

L'OM étudie le prêt de Luis Henrique pour cet hiver. Mais les destinations envisagées font hurler les supporters marseillais.

Les rivalités sportives ne sont plus forcément réservées aux terrains de football. Le marché des transferts a aussi tendance à agacer les supporters, qui réagissent parfois au quart de tour aux rumeurs ou aux attitudes des clubs qui perturbent leurs plans. A l’OM, il y a des épisodes qui restent en travers de la gorge des suiveurs du club provençal. Quand Marseille cherchait un latéral droit, la venue de Joakim Maehle avait fait saliver, l’homme de couloir danois étant un joueur très prometteur pour lequel un accord avait été trouvé avec Genk. Mais finalement, la gourmandise du club belge avait tout fait capoter alors que sa signature était imminente. Aujourd’hui, le Danois fait les beaux joueurs de l’Atalanta Bergame, et les supporters de l’OM l’ont mauvaise.

Les supporters de l'OM ne comprennent pas

📢La Fio et Genk seraient intéressé par le prêt de Luis Henrique.



S'il y a bien deux clubs qui peuvent aller se faire voir, c'est bien eux! 💀



On se rappelle de l'attitude honteuse de Genk avec Maehle et ne parlons pas de la Fio avec Lirola...#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/jSuyKXHJJC — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) December 20, 2021

Toujours au même poste, la Fiorentina a longtemps posé des bâtons dans les roues de Pablo Longoria pour empêcher Pol Lirola de venir définitivement signer à Marseille. Si le latéral espagnol a fini par revenir, cela a pris un temps fou, et a plombé la préparation de l’homme de couloir. Cela a eu le don de créer un petit antagonisme entre les supporters de l’OM et les deux clubs. Chez les supporters surtout, car à la direction, on discute justement avec Genk et la Fiorentina à propos d’un prêt de Luis Henrique, qui ne satisfait toujours pas cette saison.

Luis Henrique en prêt 6 mois a la Fiorentina ou a Genk en janvier ?



Mais ils rêvent. Ils nous nous mis des battons dans les roues pour Pol Lirola et Maelhe, et ils pensent qu'on va leur prêter Henrique ?🤣🤣 — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) December 20, 2021

Prêter le Brésilien est une option qu’étudie Pablo Longoria, même si sur les réseaux, les fans n’ont pas la mémoire courte. S’ils ne s’opposent pas au départ de l’ailier olympien, ils préféreraient nettement ne pas faire le cadeau d’un joueur, tout en payant probablement encore une partie de son salaire, à un club qui les a beaucoup agacés dernièrement. Mais entre la rancoeur des supporters, et le business, l’OM a choisi très rapidement et ne ferme aucune porte.