OM ‍: Vitinha blacklisté, Gattuso refuse d’admettre son erreur

Par Corentin Facy

Frustré par le manque d’efficacité de Pierre-Emerick Aubameyang à Nice samedi soir, Gennaro Gattuso a lancé Vitinha dans le grand bain contre l’AEK Athènes. Et l’attaquant portugais a livré un excellent match, contribuant au succès de l’OM.

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’Olympique de Marseille contre l’AEK Athènes jeudi soir en Europa League, Vitinha a livré une prestation aboutie. Auteur de l’ouverture du score, sur un excellent centre de Jonathan Clauss, l’international espoirs portugais a ensuite obtenu un penalty entraînant par ailleurs l’exclusion du gardien grec. Une prestation XXL de la part du joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, qui postule clairement à une place de titulaire pour le choc de la 10e journée de Ligue 1 contre l’OL dimanche au Vélodrome.

𝙑𝙞𝙩𝙞-𝙉𝙞𝙣𝙚 𝟵 👉😁

Un but, un penalty provoqué et une activité incessante à la pointe de l’attaque olympienne ! 🔥@9Vitinha 🇵🇹 a livré une prestation étincelante hier soir et est l’𝙝𝙤𝙢𝙢𝙚 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 by @ParionsSport de cet #OMAEK 🏅 pic.twitter.com/q4eGS8iJnf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 27, 2023

Après la rencontre, Gennaro Gattuso a félicité son attaquant de 23 ans pour sa prestation européenne. Mais hors de question pour le coach de l’OM de reconnaître qu’il s’est trompé en ne faisant pas confiance plus tôt à Vitinha. Et pour cause, l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan estime que jusqu’à présent, le n°9 de Marseille ne méritait pas de jouer davantage. Un petit tacle qui va permettre à Vitinha de garder les pieds sur terre et de continuer à travailler d’arrachepied s’il veut définitivement déloger Pierre-Emerick Aubameyang.

Gennaro Gattuso très exigeant avec Vitinha

« Je suis très content du match de Vitinha comme de celui de tous mes joueurs. J'aurais pu lui donner plus de minutes depuis mon arrivée mais il aurait pu donner un peu plus aussi. Il sait ce que je pense de lui, que je veux le voir s'entraîner avec le sourire. Avec le sourire, on joue mieux au foot. On a seulement deux attaquants, donc il est difficile d'imaginer un changement de système avec deux attaquants avec lui et Aubameyang ensemble dès le début » a par ailleurs indiqué Gennaro Gattuso, fermant la porte à un changement de dispositif. D’autant que son schéma en 4-2-3-1 apporte pas mal de satisfactions depuis l’arrivée de Gennaro Gattuso à Marseille.