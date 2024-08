OM ‍: Deux arrivées d'ici samedi, Longoria touche au but

Dans : OM.

Accroché par Reims dimanche, l’OM a jusqu’au 31 août pour combler les derniers manques au sein de son effectif. Pablo Longoria ne compte pas rester inactif et Marseille pourrait accueillir deux nouveaux joueurs.

Avant la réception du Stade de Reims, ce dimanche au Vélodrome (2-2), Roberto De Zerbi s’est publiquement dit satisfait du mercato réalisé par ses dirigeants, en premier lieu Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Il faut dire que l’état-major de l’Olympique de Marseille n’a pas chômé durant l’été afin de rebâtir presque intégralement une équipe qui avait lamentablement terminée à la 8e place du classement en 2023-2024. Dix joueurs sont arrivés… et ce n’est pas fini. Alors que le mercato estival ferme ses portes samedi soir, date de TFC-OM, le club olympien espère encore boucler deux recrues : un milieu de terrain et un avant-centre afin de concurrencer Elye Wahi, en grosse difficulté face à Reims avec trois énormes occasions ratées lorsque Marseille menait 1-0.

Wahi terrorise l'OM, un buteur doit signer en urgence https://t.co/eQKobJDX5v — Foot01.com (@Foot01_com) August 26, 2024

Au milieu de terrain, la piste n°1 du club phocéen mène à Yacine Adli et selon Le Quotidien du Sport, ce dossier avance positivement malgré la concurrence de la Fiorentina. L’OM est plutôt confiant quant à sa capacité à boucler la signature de l’ancien Parisien, qui pourrait notamment faire ses valises en cas de départ de Jordan Veretout, placé dans le loft depuis le début du mercato et qui a enfin accepté l’idée d’un départ. Celui qui a également porté le maillot des Girondins de Bordeaux pourrait faire l’objet d’un prêt avec une option d’achat non-obligatoire, une formule qui convient parfaitement au board olympien.

Maupay et Adli à l'OM avant samedi soir ?

Cette piste est susceptible se décanter dans les heures à venir, tout comme celle menant à l’attaquant Neal Maupay. Le buteur d’Everton, qui bénéficie d’une solide expérience en Premier League, est toujours le choix préféré de l’Olympique de Marseille pour concurrencer Elye Wahi. Pablo Longoria et Roberto De Zerbi sont d’accord sur le portrait-robot du buteur à recruter, un joueur expérimenté pour contre-balancer avec la jeunesse de Wahi, 21 ans. En ce sens, le profil de Maupay est idéal et les négociations se poursuivent avec Everton, où il est sous contrat jusqu’en juin 2025. Les négociations demeurent complexes, car les Toffees ne veulent pas entendre parler d’un prêt et espèrent récupérer 8 ME dans un transfert sec. Mais l’optimisme règne et pour nos confrères, ces deux pistes « sont en très bonne voie ». De quoi espérer une fin de semaine explosive à Marseille, où l’effectif devrait bouger jusqu’à la dernière minute.