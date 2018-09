OM : Des trophées et beaucoup de bruit, Radonjic se voit déjà mettre le feu

Dans : OM, Mercato.

Il est la recrue mystère de l’OM cet été. Malgré les présences de joueurs offensifs de couloir performants comme Thauvin et Ocampos, Rudi Garcia a demandé un renfort à ce poste pour tenir toute la saison. Il l’a obtenu avec l’effort financier effectué pour aller chercher Nemanja Radonjic. Pour le moment, l’ailier serbe arrivé sur le tard n’a pas encore de temps de jeu. Mais ses fameuses compilations Youtube de ses meilleures actions font saliver les supporters de l’OM, en attendant de savoir ce que cela va donner sur le terrain. En attendant, l’ancien de l’Etoile Rouge de Belgrade met le paquet pour faire comprendre qu’il est le plus heureux des hommes d’avoir rejoint le projet olympien.

« Je suis ravi de venir dans un grand club comme Marseille, je n'imaginais même pas dans mes rêves pouvoir venir ici ! J'ai hâte de commencer à jouer et d'aider l'équipe au maximum. Je suis vraiment ravi de venir dans le plus grand club de France et avec les meilleurs supporters. Je suis venu pour aider le club afin que nous puissions gagner le maximum de trophées et s'en réjouir tous ensemble par la suite ! L'Etoile Rouge a des supporters phénoménaux et je pense pareil des supporters marseillais. Quand j'entends le bruit des tribunes, c'est une motivation de plus pour moi. J'espère qu'ils nous emmèneront à chaque match vers la victoire », a promis le Serbe dans une vidéo sur le site officiel de son club. De quoi gagner le cœur des fans de l’OM.